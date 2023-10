Vídeo: resgate de helicóptero evita que homem seja levado por correnteza

Um homem de 35 anos que visitava a cachoeira do "Azulim", em Sacramento, no Triângulo Mineiro, teve que ser resgatado de helicóptero na tarde deste sábado (14/10).



A aeronave Arcanjo decolou às 16h15 para prestar apoio ao resgate já em curso pelo militares em Sacramento, na rodovia MG-428.



Segundo a corporação, uma forte chuva atingiu a região e, com isso, a vítima ficou presa em uma pedra em decorrência da força da água.



Após ser retirado do local, o homem foi avaliado pela equipe médica da aeronave e, posteriormente, entregue aos militares da unidade de resgate de Sacramento.



Ele apresentava suspeita de fratura no ombro direito, sendo conduzido para o Hospital Santa Casa.



No fim de setembro, reportagem do EM mostrou que o Corpo de Bombeiros já contabilizava 241 mortes em decorrência de afogamentos em Minas Gerais neste ano, sendo que nos 12 meses de 2022 o número chegou a 259 óbitos, 18 a mais que os registrados até então em 2023.

