A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) concedeu, na segunda-feira (16/10), o título de cidadão honorário do estado ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A honraria foi publicada no diário oficial da casa legislativa em forma de decreto. De acordo com o documento, o título foi concedido “pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia”.

De acordo com o jornal local News Rondônia, a ideia da honraria foi apresentada pelo deputado Delegado Lucas (PP), que teria defendido a concessão do título porque Benjamin “destaca-se como um líder, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e o Brasil. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para o estabelecimento de parcerias significativas que transcendem fronteiras geográficas”. Veja a posição do delegado mais abaixo no texto.

O Delegado Lucas também escreveu, na justificativa, que ele e outros deputados “aguardamos ansiosos a visita do primeiro-ministro, ampliando as relações com Israel, buscando fortalecer as relações diplomáticas para que esta relação reverbere de forma positiva, fomentando um intercâmbio e colaboração mais robusta em várias áreas”.

Deputado diz que título foi discutido antes do conflito

Na tarde da terça-feira (17/10), o deputado veio a público esclarecer a participação na honraria. Delegado Lucas diz que o projeto de decreto legislativo (PDL) que concedeu a honraria a Benjamin foi debatido na segunda quinzena de setembro e redigido em 3 de outubro, "antes do início do conflito entre Israel e Hamas". "Infelizmente o protocolo do documento só ocorreu no dia 9 de outubro, quando os bombardeios já tinham iniciado".

O Delegado Lucas disse que "lamenta profundamente as vítimas da guerra entre Israel e Hamas, e se solidariza com todos os cidadãos que estão sendo afetados por esse conflito devastador. E diante do fato e permanência do bombardeios, o deputado está avaliando uma possibilidade jurídica de revogar a concessão do referido título".



Ele afirma, também, que foi convidado a compor a Frente Parlamentar Brasil-Israel, "criada pela bancada federal em Brasília e que deve ter a participação de assembleias estaduais, em uma cooperação interparlamentar, com previsão de uma viagem em comitiva para o país israelense".

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a honraria foi recebida com indignação por alguns moradores do estado. “Enquanto cidadã de RO, eu gostaria de saber QUAIS SERVIÇOS RELEVANTES foram prestados pelo Netanyahu ao estado de RO, pra que ele virasse Cidadão Honorário.

É isso que estão fazendo com dinheiro público? Transformando um criminoso de guerra em cidadão honorário?”, escreveu uma moradora.

Outros usuários, no entanto, comemoraram. “Benjamin Netanyahu agora é cidadão honorário do Estado de Rondônia!!! Confesso que não acreditei, mas conferi no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Rondônia e está lá! Viva!!!”, escreveu um homem.