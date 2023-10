Celeste, 18 anos, estava em um kibutz, espécie de comunidade rural, próxima à Faixa de Gaza, quando desapareceu após o ataque surpresa do Hamas, em 7 de outubro - (crédito: Reprodução / Facebook) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Celeste Fishbein, israelense e filha de brasileira que foi sequestrada pelo grupo extremista Hamas, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pelo tio da jovem, Mario Fishbein, ao g1, nesta terça-feira (17/10). De acordo com Mario, a família foi informada que o exército de Israel encontrou o corpo dela.

Celeste, 18 anos, estava em kibutz, comunidade rural, próxima à Faixa de Gaza, quando desapareceu após o ataque surpresa do Hamas, em 7 de outubro.

O irmão, Liel Fishbein e outros familiares conseguiram escapar porque se esconderam em um bunker durante o ataque. A jovem trocou mensagens com eles até por volta de 11h20 do sábado (7/10), depois parou de responder.

Além do tio e irmão, estavam a mãe de Celeste; a avó, de 94 anos; e a cuidadora da idosa. Eles foram resgatados pelo exército israelense 20 horas após o ataque.

Celeste nasceu em Israel, mas era filha e neta de brasileiros. Ela morava no kibbutz Be'eri, localizado no sul do território israelense. A jovem trabalhava como babá.

Saiba Mais Mundo Lula e Maduro conversam por telefone sobre eleições na Venezuela

Lula e Maduro conversam por telefone sobre eleições na Venezuela Mundo Cerca de meio milhão de israelenses estão deslocados dentro de Israel

Cerca de meio milhão de israelenses estão deslocados dentro de Israel Mundo Biden vai se reunir em Amã com líderes de Autoridade Palestina, Egito e Jordânia

Biden vai se reunir em Amã com líderes de Autoridade Palestina, Egito e Jordânia Mundo Israel-Hamas: proposta de cessar-fogo, feita pelo Brasil, é votada pela ONU

Israel-Hamas: proposta de cessar-fogo, feita pelo Brasil, é votada pela ONU Mundo Putin e Xi Jinping se reúnem para fortalecer aliança anti-Ocidente

Putin e Xi Jinping se reúnem para fortalecer aliança anti-Ocidente Mundo Há dois pesos e duas medidas na posição dos EUA sobre Israel e sobre Ucrânia?