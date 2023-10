O ex-campeão de fisiculturismo Eustácio Batista Dias, de 27 anos, vivia mais um dia de cuidados com a saúde quando foi executado a tiros dentro de uma academia em Botucatu, São Paulo, nesta terça-feira (17/10). Minutos antes do crime, ele postou fotos e vídeos do treino na conta do Instagram, que reúne 11 mil seguidores.

Na primeira foto postada, por volta das 16h30, Eustácio mostrou dois pesos (halteres) e chamou o local de “santuário”. Em seguida, mostrou os músculos do braço em uma foto em frente ao espelho.

Alguns minutos depois, o fisiculturista postou uma frase em que falava sobre a preciosidade do tempo. “Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo e eu concordo com isso”, escreveu. Por fim, ele postou um vídeo caminhando em uma esteira.

Pouco depois, imagens da câmera de segurança da academia mostram que dois homens entram com arma em punho no local e começam a perseguir a vítima. Eustácio cai no chão e é executado pelos dois. É possível ver, ainda, que os dois atiram contra outro homem, que tentou conter um dos atiradores.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber como está a investigação do caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.