Temporal transforma dia em noite no Rio de Janeiro e coloca cidade em alerta

Um forte temporal atingiu o Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (26/10). Por causa da previsão de pancadas de chuva moderada a forte nas próximas horas, além de ventos de até até 76 km/h, a cidade entrou em estágio de mobilização, que é o segundo nível de alerta em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na região.

Pelas redes sociais, internautas comentaram que o tempo nublado, seguido de temporal, deixou a manhã com aparência de noite. A forte chuva registrada provocou alagamentos em diversos pontos do Rio de Janeiro. Algumas regiões chegaram a ficar sem energia elétrica. Na Zona Oeste, a tempestade foi registrada às 6h50.

Veja momentos da chuva:

Rio de Janeiro, 7h10 da manhã dessa quinta-feira. pic.twitter.com/QeAh3A5wwo — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) October 26, 2023

Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta. "Assim, o céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas se manterão estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 28°C e os ventos estarão fracos a moderados", diz o sistema de monitoramento.

Na sexta-feira (27/10), ventos em médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento", acrescenta o comunicado.

No final de semana, o tempo seguirá instável, com chances de pancadas isoladas de chuva moderada e forte nos períodos de tarde e noite. A previsão é a de que chuva alcance 6,4 milímetros em 15 minutos.