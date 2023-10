Por influência de uma frente fria vinda da região Sul do país, o Distrito Federal terá chances de chuva, nesta quinta-feira (26/10), principalmente a partir da tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que registrou temperatura mínima de 19ºC no Plano Piloto e em Águas Emendadas por volta das 5h.

Com o aumento das temperaturas, chegando à máxima de 31ºC, o tempo deve fechar durante a tarde, com aumento da nebulosidade. Nessa variação, a umidade relativa do ar varia de 95% a 40%.

“O aquecimento pela manhã e a circulação do vento podem gerar algumas nuvens carregadas e chuvas, que poderão vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento superiores a 40km/h”, afirma o meteorologista do Inmet Cleber Souza.

Segundo ele, a previsão de chuva se estende até o próximo domingo (29/10), mas com maior intensidade até sexta-feira. “Temos uma frente fria vinda da região Sul do país e do Oceano (Pacífico) que influencia nisso. É uma época de transição, com temperaturas elevadas. Então seca um pouco e chove no DF, como ocorre quando vai chegando o verão”, acrescenta Cleber.

Alerta amarelo para tempestades

Por volta das 10h dessa quarta-feira (25/10), o Inmet publicou um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, com validade até as 10h desta quinta-feira. Mas, segundo Cleber, o comunicado deve se manter. O instituto diz que a chuva terá entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. “As chuvas poderão vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, como teve ontem em Ceilândia e Taguatinga, que derrubou outdoor e algumas árvores”, conta o meteorologista.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, aconselha o instituto.