Motoboys atacam casa de travestis em Belo Horizonte

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar tendo como causa "danos". No entanto, a situação é bem mais grave, pois inclui uma discussão, briga, ameaça e invasão e depredação de uma casa, na Rua Salesiano, no Bairro Bandeirantes, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Tudo começou na manhã de terça-feira (24/10), quando um motoboy recebeu um chamado para uma corrida. Ao chegar à residência, encontrou um travesti à sua espera.

Ele fez a primeira parte da corrida, que consistia em ir até o Bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte e, a segunda parte, o retorno à Rua Salesianos.

E no retorno a Contagem, atos de homofobia. O motoboy começou a discutir com o travesti, chamando-o de "homem", e o fez jogar fora o pino de cocaína. Revoltado, o travesti passou a exigir os R$ 20 que teria gasto na compra da droga. O motoboy pagou, mas prometeu se vingar e voltaria mais tarde.



No final da tarde de terça-feira, um grupo de motociclistas chegou ao endereço e começou a jogar pedras no telhado da casa e também a atirar fogos de artifício em seu interior. Em seguida, arrombaram o portão de ferro da residência, entraram, quebrando portas e janelas.

Houve uma reação, pois na casa moram 19 travestis, que reagiram. Os motociclistas, então, fugiram do local e a PM foi chamada.

"Ficamos assustadas com as bombas. Ele foi arrogante, grosso e preconceituoso", disse um das travestis, o que tinha saído com o motoboy e que confessou ter solicitado a corrida para comprar droga.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, aparecem duas vítimas, ambas travestis, de 25 e 34 anos, um deles que se identifica por John Lennon. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que irá investigar o caso. O motoboy e nem os envolvidos na invasão foram identificados.