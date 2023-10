'Homem-Aranha' carioca fica sem ônibus, reclama e viraliza nas redes - (crédito: EM Nacional) EM Nacional EM Nacional

Em meio ao caos o homem aranha sem volta pra casa pic.twitter.com/YrFmN0tKFP — Merelli (@PeresPaulinha) October 24, 2023

Nem mesmo os super-heróis estão a salvo dos problemas do transporte público no Brasil. Na segunda-feira (23/10), data em que os cariocas sofreram um dia de terror por conta do crime organizado, uma cena viralizou nas redes sociais. Uma pessoa vestida de Homem-Aranha reclamou da falta dos ônibus. No dia, pelo menos 35 automóveis foram queimados por bandidos.

O herói da Marvel aparece indignado com a falta do transporte público e anda de um lado para outro reclamado. Em outro vídeo nas redes sociais, ele questiona: "Tenho uma festa de aniversário para ir, como eu vou chegar lá?".

????GRAVE: Homem-Aranha é flagrado reclamando que não tem nenhum ônibus nas ruas do Rio e vídeo viraliza na web.



“Tenho uma festa de aniversário pra ir, como é que eu vou chegar lá?” pic.twitter.com/IHbzsmbg5x — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 24, 2023

Assim como o Homem-Aranha carioca, outros usuários do transporte público tiveram dificuldades para voltar para casa no começo da semana, já que a circulação de ônibus na SuperVia foi suspensa. A identidade do animador de festas não foi revelada.

Apesar da tensão do momento, o vídeo rendeu diversas brincadeiras. O momento, inclusive, foi eleito como a versão carioca do filme ‘Homem-Aranha: sem volta para casa’, de 2021. Nos comentários, os usuários das redes sociais se divertiram. "Se está difícil para o Homem-Aranha, imagine para a gente", brincou um perfil.

"Peter Parker só se f**e. Perdeu os pais, perdeu o tio, perdeu a tia, perdeu o ônibus", comentou outro, lembrando a história do herói. Também teve internauta que pensou em outro personagem do universo do Homem-Aranha. "Agora, como ele vai conseguir pagar o jantar para a Mary Jane? Sacanagem", ironizou.

Outros internautas sugeriram que o homem usasse os poderes para se locomover. "Joga teia nos prédios", sugeriu um perfil. O vídeo também rendeu comentários sobre outros heróis. "O Batman jamais se prestaria a isso. E ainda dava carona pro Menino Prodígio. Viva o Batmóvel", comentou um perfil, acirrando a disputa entre Marvel e DC.