Os estados de Roraima e Acre consistem a população mais nova do Brasil, segundo dados do Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (27/10). Os dados mostram ainda que o estado mais velho é o Rio Grande do Sul.

Os novos dados apontam que a idade no Brasil cresceu de 29 anos em 2010 para 35 em 2022 — um aumento de seis anos entre um Censo e outro.

Os dados por estado revelam que a idade mediana no Norte é de 29 anos; no Centro-Oeste e Nordeste, 33 anos; no Sul, 36 anos; e no Sudeste, 37 anos. Coincidentemente, os estados que tem as pessoas mais jovens são Roraima e o Acre, com idades medianas de 26 e 27, respectivamente.

Roraima, inclusive, alcançou o estado com menor idade porque tem a maior quantidade de pessoas até 14 anos, representando 29,2%. Além disso, conta com uma das maiores taxas de fecundidade: 2,6 filhos por mulher.

Já o estado com a maior idade mediana é o Rio Grande do Sul, com idade mediana de 38. Na sequência entre os estados com maior idade estão os quatro estados do Sudeste: Rio de Janeiro (37), São Paulo (36), Espírito Santo (36) e Minas Gerais (36).

Ao contrário de Roraima, o Rio Grande do Sul tem a maior taxa de pessoas idosas, representando 14,1% da população. Outo detalhe é que a taxa de fecundidade do estado é baixa.

Já os estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal estão entre os estados mais velhos do que os mais novos. O DF, por exemplo, tem idade mediana de 34, assim como o Goiás. Mato Grosso do Sul aparece com 33 enquanto Mato Groso aparece com 32.