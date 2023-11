Ministério da Saúde convoca aprovados em processo no RJ; confira

O Ministério da Saúde (MS) convoca os candidatos aprovados no processo seletivo de contratação temporária, realizado em 2022, para assinarem o contrato de trabalho. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (23/11).

Os profissionais serão lotados em hospitais e institutos federais localizados no Rio de Janeiro. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no RJ vai entrar em contato com os convocados, pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição, para formalização do contrato.



O edital do Ministério foi publicado em fevereiro de 2022, com a oferta de 4 mil vagas para atuação temporária, com o prazo contratual máximo de 6 meses. As oportunidades são destinadas aos cargos de médicos, enfermeiros e atividades de gestão e manutenção hospitalar. Confira:

Medicina: 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e clínica médica (180 postos);

Enfermagem: 945 vagas, com destaque para enfermeiro geral (520 postos) e terapia intensiva (196 postos);

Atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico: 495 vagas, com destaque para fisioterapeuta intensivista (150 postos) e nutricionista clínico (90 postos);

Técnico de enfermagem (821 vagas);

Atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico (460 vagas).

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a seleção ocorreu por meio de análise curricular.