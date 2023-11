Incidente elétrico faz Angra I, no Rio, entrar em situação de emergência

A Usina Nuclear de Angra I, localizada no Rio de Janeiro, entrou em situação de emergência em razão de uma falha elétrica, que provocou perda de alimentação em uma bomba de resfriamento. O incidente ocorreu na quarta-feira (22/11), de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen).

Em comunicado, a Cnen informou que a situação já foi normalizada e declarou que não ocorreu o vazamento de material radioativo. "Esse evento foi relacionado a perda de alimentação elétrica em uma das barras de segurança ocasionando a perda de alimentação na bomba de resfriamento na Piscina de Combustível Usado (PCU) da Unidade Angra I", diz um trecho do texto.

"No momento do ENU (incidente nuclear), a Usina estava desligada e em modo de recarregamento. A operadora está procedendo com suas investigações preliminares e em um prazo máximo de 30 dias um Relatório do Evento — REN1 (ORO) deverá ser encaminhado à CNEN com mais detalhes da causa raiz e suas ações corretivas", completou a comissão.

A entidade afirmou, também, que "a cadeia de refrigeração de emergência foi restabelecida e o Distrito de Angra dos Reis (DIANG) comunicou" o caso às prefeituras de Paraty e de Angra dos Reis e ao Centro de Comando e Controle de Emergência Nuclear de Angra dos Reis. Um relatório sobre a falha deve ser apresentado em até 30 dias.