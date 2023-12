Ibram acompanha mina em Maceió, apesar de Braskem não ser associada

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) divulgou um posicionamento, neste sábado (2/12), sobre a situação em Maceió (AL), em que a mina 18 de exploração de sal-gema, da empresa Braskem, apresenta risco de colapso iminente. A entidade afirma que a empresa não é associada, mas mesmo assim “acompanha a situação de afundamento do solo”.



“Felizmente, foi possível abrigar as pessoas antes que algo mais grave pudesse ocorrer naquela localidade. O IBRAM coloca à disposição da Braskem, da prefeitura de Maceió, do governo do Estado de Alagoas, do Serviço Geológico do Brasil e de outras autoridades e órgãos públicos todo o seu acervo técnico, de modo a contribuir para que avaliem medidas voltadas a permitir superar esta situação com a mais brevidade possível”, diz o comunicado.

A nota destaca a colaboração entre a Defesa Civil de Maceió, a empresa e as autoridades municipais, estaduais e federais para que “se possa chegar em bom termo sem maiores danos às pessoas e ao meio ambiente”.



“O IBRAM e as mineradoras associadas atuam há anos para tornar o setor cada vez mais seguro, sustentável e responsável e com esta determinação agem para adotar as melhores práticas de ESG (relacionadas à gestão ambiental, social e governança), inclusive, internalizando técnicas consagradas internacionalmente”, finaliza.

A Defesa Civil afirmou que um novo tremor foi registrado nesta madrugada, com magnitude de 0,89, a cerca de 300 metros de profundidade. O deslocamento vertical acumulado da mina (localizada no antigo campo de futebol do CSA, no bairro de Mutange) é de 1,56cm e velocidade de 0,7cm por hora (uma diminuição se comparado ao balanço de sexta-feira (1°/12), com registros de 1,42cm de deslocamento e 2,6cm de velocidade por hora). Nas últimas 24 horas, com base em análises sísmicas, foi identificado movimento de 13cm na região.