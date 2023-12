Pescadores e marisqueiras da lagoa Mundaú recebem cestas básicas

A prefeitura de Maceió distribuiu mil cestas básicas, ontem, para 500 pescadores e marisqueiras cadastrados na Colônia Z4, de Bebedouro, afetados pela restrição de pesca na lagoa Mundaú. O presidente da comunidade de pesca, Mauro Pedro, disse que a entrega dos alimentos foi uma demanda dos pescadores. "Estamos sem pescar devido ao risco e ao medo entre os pescadores. Essas cestas vão ser muito importantes para amenizar o problema que a gente está passando", disse ele.

O risco de colapso de uma das minas de sal-gema também afeta o sistema de saúde da região. Após o Hospital Sanatório ser evacuado, na madrugada de quinta-feira, a direção do Hospital Escola Portugal Ramalho se reuniu, ontem, com as autoridades para tratar da desocupação da unidade, que conta com 120 pacientes psiquiátricos no local.

A Braskem encerrou a mineração na capital alagoana em 2019, após a comprovação de que a atividade provocou rachaduras em casas do bairro de Mutange. Desde lá, a empresa vem tomando medidas para fechar definitivamente os poços de sal "conforme plano apresentado às autoridades e aprovado pela Agência Nacional de Mineração (ANM)", como informou a Defesa Civil, em nota.

"Esse plano registra 70% de avanço nas ações, e a conclusão dos trabalhos está prevista para meados de 2025. Das 35 cavidades, nove receberam a recomendação de preenchimento com areia. Dessas, cinco tiveram o preenchimento concluído, em outras três os trabalhos estão em andamento e uma já está pressurizada, indicando não ser mais necessário o preenchimento com areia. Em outras cinco cavidades, foi confirmado o status de autopreenchimento", detalhou o órgão.

"As demais 21 cavidades estão sendo tamponadas e/ou monitoradas, sendo que em sete delas o trabalho já foi concluído. As atividades para preenchimento da cavidade 18 estavam em andamento e foram suspensas preventivamente devido à movimentação atípica no solo. Todo o trabalho segue prazos pactuados no âmbito do plano de fechamento, que é regularmente reavaliado com a ANM", finalizou.