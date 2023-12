Aumenta a pressão política para instalar CPI da Brasken

Com a gravidade da situação gerada pelo risco iminente de colapso da mina 18 da Braskem em Maceió, uma antiga disputa política ganha nuances. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reforçou a pressão sobre o governo federal por ajuda para a capital alagoana. Ele já telefonou ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Adversário político do presidente da Câmara, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), por sua vez, subiu o tom da cobrança pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações da Braskem. O senador destacou em suas redes sociais que "Maceió vive, há seis anos, aterrorizada com frequentes abalos e realocações coercitivas, ampliação das fendas e tremores".





"Isso não começou ontem. Não foi da noite para o dia. A prefeitura de Maceió, o tempo todo, minimizou os crimes da Braskem. Alegava não haver mais riscos para a sociedade. Mentiu, evidentemente! Fez um acordo com a Braskem e com o Ministério Público, deu quitação plena à empresa, entregou ruas, praças públicas e os terrenos dos bairros afetados para uma posterior utilização no mercado imobiliário", acusou o senador. "Até hoje, elas (as pessoas afetadas) não viram um centavo do R$ 1,7 bilhão pago pela Braskem à prefeitura de Maceió".

O acordo entre a empresa e a prefeitura da capital alagoana, citado por Calheiros, foi motivo para o governador, Paulo Dantas (MDB), ir ao Tribunal de Contas da União (TCU) e pedir a suspensão do trâmite. Dantas, aliado de Calheiros, afirmou que o acordo é "excludente", por não incluir o governo estadual. Ele deve se encontrar com o presidente Lula assim que ele retornar da COP28.

O senador informou que, na próxima semana, estará com autoridades dos Três Poderes. "Vamos pedir agilidade na solução da tragédia, pressa na CPI e a criação de uma instância no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), como feito nos desastres (das barragens) de Minas Gerais."

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu, em 24 de outubro, o requerimento de criação da CPI da Braskem, de autoria de Calheiros. O parlamentar conseguiu reunir 45 assinaturas, 18 a mais do que o mínimo necessário. Porém, sem a indicação dos integrantes pelos líderes partidários, a CPI está empacada. Pacheco estipulou que as bancadas indicassem seus nomes até 1º de novembro, mas somente o MDB atendeu ao pedido. Renan disse que acionará o Supremo Tribunal Federal (STF) caso os partidos não apontem seus representantes até a próxima sexta-feira.

Lira, por sua vez, defende o acordo firmado entre a empresa e a prefeitura, comandada pelo aliado João Henrique Caldas, o JHC (PL), mas passou a defender a responsabilização da Braskem. Em vídeo postado nas redes sociais, o presidente da Câmara defendeu que o problema seja tratado "sem maiores complicações políticas".

