Vídeo mostra momento em que bueiro "explodiu" na Asa Norte

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bueiro parece explodir na Asa Norte, na manhã deste sábado (2/12). As imagens mostram que, cerca de seis segundos antes do susto, um carro passou próximo ao local. Veja:

O fato ocorreu na Via N2, em frente ao Setor Comercial Norte. O caso ocorreu por volta das 8h55 e equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas.

De acordo com a corporação, a tampa foi lançada ao ar, caindo no canteiro lateral da via. No local da ocorrência, as equipes se depararam com a tampa de volta no bueiro, isso porque funcionários de edifícios próximos haviam colocado o objeto de volta ao local.

Por se tratar de um bueiro onde passa fiação de alta tensão, além de ainda estar saindo fumaça, as equipes do CBMDF isolaram a área e acionaram a Neoenergia. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Neoenergia informou que o fornecimento de energia no Setor Hoteleiro Norte está normal e não houve interrupção. "Nossas equipes estão realizando inspeção na rede subterrânea da região, neste momento." A nota também esclareceu que houve um deslocamento de ar no duto que, por ser um sistema comprimido, levantou a poeira que pode ser observada no vídeo.