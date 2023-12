Avião de resgate com brasileiros e palestinos de Gaza decola no Egito

O governo brasileiro informou que às 14h03 (horário de Brasília) decolou do Cairo, no Egito, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira trazendo um grupo de 48 repatriados da Faixa de Gaza. A previsão de chegada à Base Aérea de Brasília é às 3h20 da madrugada desta segunda-feira (11/12).

Segundo informações do Palácio do Planalto, o voo traz 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, sendo duas idosas, e quatro homens. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos. Confira vídeo do embarque:

“Assim que cruzou a fronteira entre Gaza e o Egito pelo portão de Rafah, no sábado, o grupo foi recepcionado pela equipe da embaixada brasileira no Egito, embarcado em vans locadas pelo Governo Federal e fez um trajeto de cerca de seis horas de viagem até a cidade do Cairo. Lá, descansaram, foram alimentados e avaliados por profissionais da área de saúde antes do deslocamento neste domingo para o aeroporto”, informa a assessoria de imprensa do Planalto.

Com este grupo, chega a 1.525 o número de passageiros e 53 animais domésticos repatriados em 11 voos da Força Aérea Brasileira. Cerca de 150 militares e 37 profissionais de saúde se envolveram na logística. Mais de três mil refeições foram servidas em mais de 330 horas de voo sobre 16 países.