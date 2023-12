Gaza: Avião com 48 repatriados chega a Brasília; 24 tiveram a saída negada

Um avião com 48 brasileiros e familiares palestinos que estavam na Faixa de Gaza chegou a Brasília na madrugada desta segunda-feira (11/12) na Base Aérea de Brasília. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira chegou às 3h47.

O grupo é composto por 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.

De acordo com o governo federal, o grupo ficará em Brasília de dois a três dias, onde deverão ser acolhidos por uma equipe multidisciplinar.

O grupo inicial contava com 102 brasileiros, mas 24 tiveram a saída negada, incluindo sete brasileiro-palestinos. Com isso, alguns familiares dos que não foram autorizados também acabaram desistindo. Dos 78 da lista autorizada, cruzaram a fronteira 47. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, uma jovem de 22 anos que já estava no Egito se juntou aos resgatados. Ela é filha de uma das integrantes do grupo de repatriados em Gaza.

Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, o Brasil repatriou 1.525 pessoas e 53 animais que estavam na região. Neste sábado (9/12), o Brasil também enviou um avião com ajuda humanitária para Gaza. A aeronave levou 11 toneladas de alimentos não perecíveis, que devem chegar em Al-Arish, no Egito, na terça-feira (12/12).