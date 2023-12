Governo inicia resgate de terceiro grupo de brasileiros em Gaza

O governo federal iniciou, nesta quinta-feira (21/12), uma nova etapa da operação Voltando em Paz para resgatar o terceiro grupo de brasileiros e familiares autorizados a cruzarem a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao território egípcio.

A estimativa é a de que a aeronave aterrize na Base Aérea de Brasília às 8h de sábado (23/12). O governo não divulgou a quantidade de pessoas que serão repatriadas. O voo que repatriará os brasileiros também carrega 150 purificadores de água portáteis, equipados com kit voltaico (painel solar, inversor veicular e controlador de carga). Esta nova doação humanitária brasileira será entregue para a Crescente Vermelho Egípcio, organização responsável por fazer o transporte e entrega dos insumos que entram na Faixa de Gaza.

O Governo Federal, por meio da Força Aérea Brasileira, realiza mais uma etapa da Operação Voltando em Paz.



A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB 2902) decolou hoje (21/12) da Base Aérea do Galeão (Rio de Janeiro), às 08h20, com destino ao Cairo… pic.twitter.com/t7qiQgRaNy — Força Aérea Brasileira ???????? (@fab_oficial) December 21, 2023

Segundo Alessandro Candeas, embaixador da representação brasileira em Ramala, a escassez de água potável na Faixa da Gaza é preocupante, especialmente na área norte, o que faz com que as pessoas recorram a fontes salobras ou poluídas. A Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que a situação pode resultar na disseminação de doenças, como diarreia e cólera.

Desde o início do conflito entre Israel e o grupo radical Hamas, em 7 de outubro, a Operação Voltando em Paz já concluiu 11 voos de repatriação e resgatou 1.525 pessoas e 53 animais domésticos. Foram oito embarques saindo de Tel Aviv com brasileiros e parentes que estavam em Israel, um da Jordânia com resgatados da região da Cisjordânia e outros dois que decolaram do Cairo com repatriados da Faixa de Gaza.