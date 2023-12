Mais 32 brasileiros e familiares deixam Gaza e serão resgatados no Egito

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que mais 32 brasileiros e familiares próximos deixaram a região da Faixa de Gaza, na manhã desta quinta-feira (21/12). Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou a base aérea de Brasília, nesta quinta, para resgatar o grupo, que vai se dirigir ao Cairo, a capital do Egito. Eles serão escoltados por vias terrestres por uma equipe da embaixada brasileira no país.

No grupo que deixou o território palestino pela manhã havia 16 brasileiros, com ou sem dupla nacionalidade, além de outros 16 familiares palestinos. Dentre eles, havia sete homens (sendo três idosos), 11 mulheres e 14 crianças. O resgate foi viabilizado por um encontro entre o ministro Mauro Vieira e o chanceler de Israel, Eli Cohen, em Buenos Aires, durante a posse do presidente argentino, Javier Milei, no último dia 10.

De acordo com o governo brasileiro, o avião da FAB decolou com um carregamento de seis toneladas de ajuda humanitária fornecidos pelo país. Entre os mantimentos, há purificadores de água, painéis solares e outros equipamentos para geração de energia. O desembarque do grupo na capital federal está previsto para a manhã deste sábado (23).

Desde o início da guerra, em outubro, esse é o terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza. Ao todo, 1.525 pessoas foram repatriadas desde o início da guerra no Brasil, sendo 1.413 vindos de Israel, 80 da Faixa de Gaza e outros 32 da Cisjordânia - território controlado pela Palestina, ao leste de Israel.

Após uma crescente pressão internacional, com destaque para os Estados Unidos - principal aliado israelense - a fronteira de Gaza com Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária para civis no último final de semana. Desde outubro, o conflito entre israelenses e palestinos já deixou mais de 13 mil mortos.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori