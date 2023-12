Ministério da Saúde incorpora vacina contra a dengue no SUS

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (21/12), que uma vacina contra a dengue será incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante, conhecido como Qdenga, não será aplicado em larga escala e deve seguir uma lista de público e regiões prioritárias devido a uma limitação de fabricação do laboratório Takeda.

"Incorporamos a vacina da dengue ao #SUS. O Brasil será o primeiro país com sistema universal como o nosso a dar acesso público a ela", escreveu a ministra Nísia Trindade no X, o antigo Twitter. Ainda de acordo com a ministra, a vacinação com o novo imunizante deve começar em fevereiro de 2024.

A incorporação do imunizante foi analisada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec) e passou por todas as avaliações da comissão que recomendou a incorporação. Agora, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) trabalhará junto à Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) para definir a melhor estratégia de utilização dos imunizantes de acordo com público alvo prioritário e regiões com maior incidência da doença.

Segundo o laboratório responsável pela produção do imunizante, a previsão é que sejam entregues 5.082 milhões de doses em 2024, entre fevereiro e novembro. O esquema vacinal é composto por duas doses.

“A vacina é mais uma estratégia entre as várias frentes que estamos adotando para mitigar os efeitos da chegada do verão sobre os casos de dengue no país. Está em funcionamento a Sala Nacional de Arboviroses onde monitoramos a situação do país e trabalhamos em conjunto com estados e municípios para aprimorar estratégias. Esse trabalho em conjunto é fundamental.”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até junho de 2023, foram registrados 2.162.214 de casos e 974 mortes por dengue no mundo. A infecção por dengue gera uma doença que pode ser assintomática ou apresentar formas mais graves, evoluindo ocasionalmente ao óbito. A forma viral clássica envolve sinais e sintomas, tais como: fraqueza muscular, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas.

Com informações do Ministério da Saúde*