"Foi transfobia, apesar de eu ser cis", diz mulher agredida em restaurante

A mulher de 34 anos agredida em um restaurante em Recife (PE), na noite de sábado (23/12), diz ter sido vítima de transfobia. Um homem deu um soco na cara dela, na saída do banheiro do estabelecimento, após ter confundido ela com uma pessoa transsexual.

"A certeza é que foi transfobia, apesar de eu ser uma mulher cis. Na cabeça dele, eu não era. Na cabeça dele, eu era a pessoa trans, aquela mulher trans que merece apanhar, que merece morrer, que merece ser agredida num espaço público onde está confraternizando", disse a mulher em entrevista ao NE1, da TV Globo.

A mulher, que pediu para não ter a identidade revelada por temer novas agressões, disse que até o momento do soco não tinha tido qualquer contato visual ou verbal com o homem. Ele a abordou na saída do banheiro e questionou se ela era “homem ou mulher”. Ela questionou o motivo da pergunta e ele a respondeu com um soco na cara.

O óculos que ela usava no momento quebrou com o impacto do soco e ela ficou com o rosto roxo. “Pra mim é uma coisa completamente sem contexto. Eu estava de turbante laranja, e acho que ele olhou para mim e achou que eu era uma mulher trans”, diz a mulher.

Os clientes que presenciaram a violência tentaram manter o agressor no local até a chegada da polícia, mas o estabelecimento teria facilitado a fuga do homem. “As pessoas tentaram impedir a saída dele, mas o bar escoltou ele para fora. O Guaiamum Gigante foi totalmente conivente com esse agressor. Facilitar a saída dele prejudicou, e muito, o que eu pude fazer a título de, por exemplo, identificá-lo”, disse a vítima da agressão.

Em nota, o restaurante Guaiamum Gigante disse que retirou o agressor do ambiente para "resguardar a integridade física e psicológica da pessoa agredida e dos demais clientes".

Um vídeo do agressor no restaurante foi compartilhado por amigos da vítima. A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) postou a gravação no Twitter. “Criminoso, nojento! Deve ser autuado o mais rápido possível”, escreveu a deputada. Confira:

Criminoso, nojento!

Deve ser autuado o mais rápido possível https://t.co/PU5qdC7P0U — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) December 24, 2023

Até a publicação desta reportagem o homem ainda não havia sido identificado.