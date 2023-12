Sete presos fogem de centro de detenção provisória em São Paulo

Sete presos fugiram do Centro de Detenção Provisória do Belém, localizado na Zona Leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira (25/12). Os detentos renderam um segurança, danificaram parte de um alambrado, o ferrolho de um portão e uma janela.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os fugitivos também levaram os tênis e o rádio comunicador do segurança do centro de detenção. Os sete homens eram do regime semiaberto.

O caso foi registrado como evasão e roubo no 30º Distrito Policial e é investigado pela Polícia Civil. As autoridades policiais buscam localizar os sete foragidos.

A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que não houve feridos e que foi registrado um Boletim de Ocorrência. "A polícia foi acionada para busca dos foragidos, que quando recapturados regredirão ao regime fechado", disse o órgão.