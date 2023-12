Mega da Virada: veja quais são os números e estados mais premiados

A Mega da Virada, concurso especial realizado pela Caixa Econômica Federal, terá um prêmio estimado de R$ 570 milhões na edição deste ano. Esse valor histórico pode aumentar ainda mais conforme a demanda cresce. O estado brasileiro mais premiado da história é São Paulo, com 29 bilhetes sorteados. Em seguida, vem Minas Gerais e Bahia, ambos com 12 bilhetes.

Para concorrer, o apostador deve marcar pelo menos seis dezenas entre as 60 disponíveis. Enquantos alguns apostam em números que consideram da sorte pessoal, outros preferem focar nas estatísticas dos concursos anteriores. Segundo a Caixa, o número 10 é o mais sorteado da história do prêmio — aparecendo em cinco edições da Mega da Virada. Depois, vem o número 05, com presença em quatro sorteios. Já os números 03 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 apareceram três vezes nos concursos passados.

O valor mínimo da aposta é de R$ 5. Os jogos, que já estão abertos, podem ser feitos até as 19h de 31 de dezembro em qualquer lotérica credenciada ou no site da Caixa. A aposta simples é de 6 números, mas é possível apostar em mais dezenas. No entanto, o quanto mais números, mais caro o jogo — e maior as chances de ganhar.

Por exemplo, enquanto o jogo mais barato, com seis dezenas, custa R$ 5, quem quiser marcar sete, por exemplo, precisa pagar R$ 35. O limite são 20 dezenas entre as 60 disponíveis, mas para isso o valor da aposta sobe para mais de R$ 193 mil. A Mega da Virada será sorteada às 20h de 31 de dezembro.