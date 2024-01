O sorteio do prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada ocorrerá no dia 31 de dezembro a partir das 20h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

R$ 570 milhões! Esse é o valor do prêmio que será de um ou mais sortudos que acertarem as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada, neste domingo (31/12). A bolada será a maior já paga na modalidade e não acumula para outros sorteios, ou seja, será distribuído para quem acertar a quina, em caso de ninguém acertar as seis dezenas.

Como apostar

As apostas podem ser feitas no site da Caixa Econômica Federal ou também lotéricas físicas. Para participar, é necessário marcar de 6 a 20 dezenas entre 60 disponíveis no bilhete ou participar de um "bolão" ou deixar o sistema escolher os números na "surpresinha".

Até que horas posso apostar



Os jogos da Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h do dia 31 de dezembro, dia do sorteio, nas loterias Caixa ou também por meio do site.

Onde assistir

O sorteio do prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada ocorrerá no domingo, 31 de dezembro, a partir das 20h. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV Globo ou nas redes sociais da Caixa.