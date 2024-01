A Marinha busca, pelo segundo dia, o homem que caiu do navio MSC Preziosa na madrugada do sábado (30/12), no litoral norte de São Paulo.

O homem caiu da embarcação após uma discussão com a mulher. O episódio mobilizou a tripulação, equipes de resgate e causou o cancelamento do show de Alexandre Pires, que se apresentaria pouco depois da queda do passageiro.

Ao Correio, o Comando do 8º Distrito Naval informou que as buscas pelo passageiro que teria caído do navio “permanecem em curso pelo segndo dia consecutivo, considerando padrões técnicos e históricos, as ações de ventos, marés e correntes de deriva da região”.

Para auxiliar no resgate, a Marinha tem emitido, sem parar, “avisos-rádo náuticos” vira rádio, com o “objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que naveguem em áreas próximas”.

O Comando também pede ajuda da população e pede que quaisquer informações sejam dadas pelo telefone 185.

“O Com8oDN se solidariza com o momento crítico e mantém os familiares informados sobre

o andamento das buscas”, detalha.

Queda ocorreu após bate-boca com companheira

De acordo com o humorista Francisco Garcia, que está a bordo do cruzeiro, o episódio ocorreu após uma briga na cabine do casal.

"A equipe está em busca para salvar ou resgatar o corpo. Enquanto não achar, fica tudo parado", contou o humorista Francisco Garcia, que está a bordo do navio. Na sequência, o influenciador contou mais detalhes sobre o episódio.

"O pessoal está acompanhando o resgate. Continuam à procura do corpo e, até agora, nada. O pessoal estava explicando que quando ele se afogou, o navio estava em movimento", disse o rapaz.

Até o fechamento desta matéria, o homem não foi encontrado.