Um dos ganhadores da Mega da Virada de Bom Despacho é um funcionário de uma fábrica de rações na cidade, aponta os comentários no Centro-Oeste mineiro. O sortudo, que dividirá o prêmio, o maior da história (R$ 588.891.021), com outros cinco ganhadores, embolsará valor de R$ de R$ 117.778.204,25.

Em grupos de WhatsApp e nas redes sociais de Bom Despacho passaram a circular uma foto do suposto ganhador e também a imagem de um bilhete com as seis dezenas do concurso (2670) da Mega Sena da Virada, sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite de domingo (31/12): 21-24-33-41-48-56.

Nesta terça-feira (2/1), a reportagem do Estado de Minas conversou com o dono da fábrica de rações de Bom Despacho, que declarou que, realmente, passou a correr na cidade a notícia de que ele “virou o patrão de um milionário”, apontando quem seria o sortudo. Porém, o empresário disse que a empresa tem mais de 300 empregados e que ainda não conseguiu confirmar a informação.

“Hoje, todos os nossos funcionários vieram trabalhar. Então, não deu para confirmar a informação. Mas, se a pessoa que ganhou o prêmio é quem estão falando, só posso dizer que fico muito feliz pela boa sorte dele e que, por outro lado, vou perder um bom funcionário”, declarou o proprietário da fábrica de rações, evitando dar mais detalhes sobre o assunto.

A aposta foi feita na lotérica Campeão, no Centro de Bom Despacho, que ganhou maior movimento nesta terça-feira. De acordo com as informações que circulam no município, o homem fez um jogo de R$ 70, com duas combinações de sete dezenas, no valor de R$ 35,00 cada uma.

Apostador teria que dividir prêmio

Conforme uma fonte de Bom Despacho, o ganhador da Mega da Virada da cidade, embora tenha registrado um bilhete simples, “sozinho”, na prática, teria que dividir a bolada com outras pessoas que também “participaram” do jogo, cuja quantidade ainda não se sabe.

“O que acontece com as pessoas simples é que, alguém junta o dinheiro informalmente para fazer o jogo, prometendo prêmio entre todos os participantes caso venha ganhar na loteria. E, pelo jeito, foi isso que aconteceu”, explicou o informante.

De onde são os outros ganhadores

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, além do morador de Bom Despacho, o Concurso 2670 da Mega da Virada teve outros três ganhadores que fizeram apostas em casas lotéricas: de Salvador, Redenção (PA) e de Ipira (SC). Houve, ainda, uma aposta — feita pela internet — na cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP).