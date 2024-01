Veja em quais dias da semana caem os feriados de 2024

Quase metade dos feriados e pontos facultativos de 2024 cairão no sábado ou na quarta-feira, segundo o calendário. No ano, serão 13 as datas, e apenas duas delas prolongadas: carnaval e Corpus Christi.

No segundo semestre do ano, três feriados seguidos serão no sábado — Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados.

A novidade será o Dia da Consciência Negra, que passa a valer em todo o país graças a decreto assinado em dezembro pelo presidente Lula.

Confira a seguir em quais dias da semana cairão todos os feriados desse ano.

1º de janeiro (Confraternização Universal) - segunda-feira;

12 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - segunda-feira;

13 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - terça-feira;

29 de março (Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo) - sexta-feira;

21 de abril (Tiradentes) - domingo;

1º de maio (Dia do Trabalho) - quarta-feira;

30 de maio (Corpus Christi - ponto facultativo) - quinta-feira;

7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira.