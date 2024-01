Confira os resultados da Lotofácil 2993; prêmio é de R$ 1,7 milhão

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (2/1), quatro loterias: os concursos 2993 da Lotofácil, 6330 da Quina, o 2036 da Timemania e o 857 do Dia da Sorte. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



LOTOFÁCIL | 02/01/2024 (foto: REPRODUÇÃO/CAIXA)

A Quina, com prêmio previsto de R$ 18.819.400,26, teve os seguintes números sorteados: 15 - 23 - 29 - 61 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



QUINA | 02/01/2024 (foto: REPRODUÇÃO/CAIXA)

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 65 milhões, apresentou o seguinte resultado: 13 - 15 - 23 - 33 - 49 - 72 - 74. O time do coração é o 55 - Mirassol/SP.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



TIMEMANIA | 02/01/2024 (foto: REPRODUÇÃO/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 08 - 10 - 12 - 18 - 29 - 30. O mês da sorte é 03 - Março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

DIA DE SORTE | 02/01/2024 (foto: REPRODUÇÃO/CAIXA)