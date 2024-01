Cidade de Paracatu dá adeus aos jovens mortos dentro de BMW

Os corpos dos quatro jovens encontrados mortos dentro de uma BMW, domingo, em Balneário Camboriú (SC), serão velados hoje, no Jockey Clube de Paracatu (MG), de onde eram oriundos. O velório dos quatro será coletivo, conforme confirmou o Correio junto à Prefeitura do município.

Os jovens — Gustavo Pereira Silveira Elias (24), Tiago de Lima Ribeiro (21), Karla Aparecida dos Santos (19) e Nicolas Oliveira Kovaleski (16) — haviam se mudado, há cerca de um mês, para Florianópolis e estavam em Balneário Camboriú para passar a virada de ano na praia catarinense. O velório estava previsto para iniciar no final da tarde de ontem, mas como o translado está sendo realizado por via rodoviária, com quatro veículos funerários, a última previsão da equipe da prefeitura da cidade é que as homenagens devem começar de manhã.

Enquanto isso, a Polícia Civil catarinense conduz o inquérito sobre as razões que lavaram à morte dos quatro. Dados preliminares, porém, vão na direção de uma intoxicação por monóxido de carbono, que entrou no habitáculo do veículo em decorrência de uma suposta falha no sistema de escapamento de gases da BMW modelo 320I M Sport. Segundo a família de uma das vítimas, o carro tinha passado, recentemente, por uma customização no sistema do escapamento — e o gás do motor teria sido introduzido pelo duto do ar-condicionado para dentro do veículo.

"Vamos fazer perícias para apurar se a causa da morte é a customização ocorrida dias atrás. O IML (Instituto Médico Legal) descartou possibilidade de violência", explicou, em coletiva, ontem, o delegado Bruno Effori, responsável pela investigação.

A única sobrevivente foi uma jovem, identificada com a namorada de Gustavo, que saiu de Paracatu para se unir ao grupo em Balneário Camboriú para passar o ano-novo. Em depoimento, ela relatou que os quatro a esperavam na rodoviária da cidade para, depois, seguirem juntos para o réveillon.

Mal-estar

Mas, segundo a jovem, ao encontrá-los, eles estavam se queixando de ânsia de vômito e tontura, e atribuíram o mal-estar a uma intoxicação alimentar. Foi quando decidiram descansar, no estacionamento da rodoviária, para melhorar. Ficaram dentro do veículo com o motor em funcionamento para manter o ar-condicionado ligado.

Ela disse em depoimento que entrou e saiu da BMW algumas vezes, esperando que todos melhorassem. Algum tempo depois, quando voltou ao veículo, percebeu que os amigos não respiravam mais e pediu pelo socorro do Corpo de Bombeiros — que ainda tentou reanimá-los, por aproximadamente 40 minutos, mas sem sucesso.

Segundo informações da funerária responsável pelo velório em Paracatu, dois dos jovens serão sepultados na cidade após os ritos fúnebres. Outros dois serão levados para Patos de Minas, distante cerca de 200km de onde serão homenageados.

Redes sociais

Pelas redes sociais, parentes dos jovens se manifestaram com publicações. Uma irmã de Karla desabafou: "Não sei porque tinha que acontecer isso com vocês. Ainda não consigo acreditar. Só queria que fosse uma brincadeira de mau gosto, que vocês mandassem mensagem e falassem que estão bem", registrou.

Bruno Nogueira, tio de Gustavo e que participou do programa de culinária MasterChef Brasil, compartilhou o print de uma conversa com o sobrinho no Natal. No diálogo, o jovem afirmava que se transferira para Florianópolis em busca de uma vida melhor. Ainda tranquilizou o tio afirmando que "tinha coisas boas vindo".

"Te amo muito também. Lembra que eu te falei que tinha coisas boas vindo? Me mudei ontem para Florianópolis. Vim para cá em busca de networking, ficar rico. Reza por mim e me deseja sorte", pede Gustavo a Bruno.

"Oh!, Deus, ele era um menino tão bonzinho. Tio te ama muito. Tu foi atrás dos seus sonhos. Você só queria tirar a gente dessa vida. A vida que a gente tinha era perfeita. A gente não precisava", lamentou Bruno sobre a morte do sobrinho. (Colaborou Fabio Grecchi)

Saiba Mais Brasil Ex-BBB diz que empresa de bolões dela acertou 11 quinas na Mega da Virada

Ex-BBB diz que empresa de bolões dela acertou 11 quinas na Mega da Virada Brasil Prefeitura de Paracatu decreta luto oficial após morte de jovens em carro

Prefeitura de Paracatu decreta luto oficial após morte de jovens em carro Brasil FAB faz buscas para encontrar helicóptero desaparecido em São Paulo

FAB faz buscas para encontrar helicóptero desaparecido em São Paulo Brasil Mais de um milhão aderem ao aplicativo Celular Seguro