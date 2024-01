Helicóptero desaparecido: família faz vaquinha para ajuda nas buscas

O militar Henrique Thiofilo Stellato, namorado de uma das passageiras que estava no helicóptero que desapareceu no último domingo (31/12), após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte do estado, está organizando uma vaquinha para ajudar na contratação de equipes de buscas particulares.

Letícia, namorada de Henrique, e outras três pessoas estavam a bordo do helicóptero. A meta de Henrique, que é militar da FAB, é arrecadar R$ 50 mil. "Todos nós da família agradecemos ao desempenho da FAB, da PM e a todos militares envolvidos. Agradecemos a todas as orações e peço que permaneçam em oração. Para ajudar na busca, iremos fazer uma vaquinha para ajudar a contratar equipes de buscas particulares com a intenção de encontrá-los o quanto antes", afirmou o jovem, no Instagram.

As buscas pelo transporte aéreo desaparecido estão sendo feitas pelo Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), especializado em realizar ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo o território nacional. O esquadrão atua, nesta missão, com a aeronave SC-105 Amazonas. A bordo, estão 15 tripulantes especializados.

A aeronave utilizada pelo 2º/10º GAV possui um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento, mesmo em voos a baixa altitude.

A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, detectando, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar.

Um corpo ainda não identificado foi encontrado nesta quarta-feira (3/1) em uma represa na região de Paraibuna e Natividade da Serra, no interior de São Paulo. O local é onde equipes da Força Aérea Nacional (FAB), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar buscam o helicóptero. A identidade do corpo só será confirmada após exames.

Entre os desaparecidos, estão Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, ambas moradoras da zona norte de São Paulo. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

A vaquinha realizada por Henrique está disponível neste link.