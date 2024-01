PM leva dois tiros na cabeça durante perseguição em BH; PCMG investiga

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais levou dois tiros na cabeça e um tiro na perna durante a perseguição a criminosos na noite desta sexta-feira (5/1). O caso ocorreu na região Norte de Minas Gerais.



Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento. O agente perseguia o suspeito, quando o homem se vira abruptamente e dispara dois tiros contra a cabeça do policial. Segundo o portal Estado de Minas, depois que o agente cai no chão, o homem ainda dispara uma terceira vez contra a perna do sargento.

Perseguição

Segundo informações da PM ao portal g1, o sargento e outro policial faziam uma perseguição a dois criminosos que fugiam de carro. Após bater em um meio-fio, ambos saem correndo, e o sargento os persegue a pé. Eventualmente, um dos suspeitos se vira e atira contra o policial. Ainda segundo o portal, o criminoso estava sendo beneficiado por uma saída temporária da prisão.

Ambos os fugitivos foram presos depois de operação na capital mineira.

Respostas legais

Ao Correio, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que fez perícia no local e que investiga o caso. Segundo o instituto, "os procedimentos de polícia judiciária estão em andamento".

A reportagem também procurou a Secretaria de Segurança do estado para comentar sobre o caso. O órgão se limitou a apontar que a PCDF estava a frente das investigações.