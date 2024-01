Menina de 8 anos se queixa de dor de cabeça e morre após AVC no Paraná

Uma menina de 8 anos faleceu após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) no sábado (6/1). O caso chama atenção por se tratar de um acontecimento raro em crianças. Segundo relato dos familiares, Maria Julia de Camargo Adriano estava brincando na rede da casa onde morava, em Ribeirão do Pinhal (PR), quando se queixou de dores na cabeça e desmaiou.

A menina foi levada ao hospital, onde foi constatado sangramento no cérebro. "Ela desmaiou e, de imediato, os pais a levaram para o hospital da cidade. Ela foi atendida pelo médico de plantão, e começaram com os primeiros atendimentos [...]. Era uma menina dedicada aos estudos e muito inteligente. Amava os animais e tinha o sonho de ser veterinária", disse Adriana Silva Adriano, tia da menina, em entrevista ao Portal G1.

Ainda de acordo com a tia da menina, Maria Julia precisou ser transferida para o Hospital de Bandeirantes para realizar o exame de tomografia. Os casos de AVC em crianças são raros e segundo a tia da menina, não havia nenhuma condição pré-existente que pudesse ocasionar a fatalidade, como apontado pelos médicos como possível causa do AVC que levou a garota a óbito.

O laudo médico apontou que houve um aneurisma — dilatação dos vasos sanguíneos - que rompeu e se espalhou no cérebro. Segundo o Ministério da Saúde, em nove anos, as internações de brasileiros que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) cresceram quase 40% no Brasil — passaram de 133 mil para 185 mil. Já de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 90% dos casos de AVC podem ser evitados ao prestar atenção na hipertensão, colesterol, peso, problemas cardíacos, diabetes, estresse e depressão.

Segundo familiares da criança, Maria Julia estava prestes a começar o terceiro ano do Ensino Fundamental, era filha única e foi descrita pela tia como uma criança "feliz, saudável, determinada e dedicada aos estudos".