Jovem mata tios e coloca fogo nos corpos por dívida de R$ 10 mil

Um homem, de 20 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (16/1), em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata mineira. Ele é suspeito de matar os tios, de 44 e 53 anos, por causa de uma dívida de R$ 10 mil e colocar fogo nos corpos.

Segundo informações, os militares foram acionados para verificar um suposto mau cheiro em uma residência no bairro São Judas. No local, os policiais se depararam com o imóvel parcialmente em chamas.

Eles entraram na casa e encontraram o suspeito e uma cadeira de rodas, que seria da tia dele. Em uma primeira conversa, o homem disse que não sabia onde a mulher estava.

As chamas na residência se espalharam e, ao ser questionado novamente, o jovem assumiu que matou os tios. Ele teria usado uma barra de ferro para cometer os assassinatos.

Ainda segundo o suspeito, ele incendiou corpos para tentar omitir os homicídios, mas as chamas acabaram se espalhando para todo o imóvel. Ele também indicou onde os tios estavam dentro da residência.

A motivação do crime seria uma dívida que ele teria feito com seu tio, no valor de R$ 10 mil. O homem não contou para que o dinheiro foi utilizado. De acordo com a Polícia Militar, ele não possui passagens pelo sistema criminal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e os corpos foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O suspeito do crime foi preso e levado para a delegacia.