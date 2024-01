+Milionária continua sem vencedor e prêmio acumula para R$ 126 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso número 113 da +Milionária, sorteada nesta quarta-feira (17/1). Com isso, o prêmio que estava em R$ 124 milhões acumulou para R$ 126 milhões. Segundo informações oficiais da Caixa Econômica Federal, uma aposta feita em São Paulo acertou cinco dezenas e dois trevos e vai embolsar o valor de R$ 505.524,72.

Vinte e sete apostas levaram o prêmio de R$ 8.321,39 ao acertarem 5 números e 1 ou nenhum trevo. Os seis números sorteados no concurso n° 113 foram 16 - 27 - 33 - 37 - 40 - 42, e os dois trevos sorteados foram os números 2 - 3. O próximo sorteio da +Milionária acontece no sábado (20/1).

A aposta simples da modalidade custa R$ 6,00. Os apostadores precisam marcar, na aposta simples, seis números de um a 50 e dois "trevos" de 1 a 6. Para apostas múltiplas, eles poderão escolher de seis a 12 números entre os 50 e de dois a seis trevos.

Seis números serão sorteados em um globo com 50 bolas. Na sequência, dois serão retirados de um globo com seis bolas. O prêmio principal vai para quem acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

A +Milionária também permite que o apostador deixe o sistema escolher os números na hora da aposta, chamado Surpresinha, ou manter o jogo por até cinco concursos consecutivos, chamado Teimosinha.

A loteria conta com uma Reserva Garantidora de Prêmios (RGP). Segundo a Caixa, a reserva tem como objetivo a manutenção do valor para garantir o prêmio mínimo de R$ 10 milhões para a primeira faixa de premiação. Quando necessário, a RGP também vai garantir o valor para as premiações fixas — as quatro faixas mais baixas, com prêmios de R$ 6,00 a R$ 50,00.

Se a Reserva acumular R$ 100 milhões ou mais, o valor será acumulado ao prêmio principal do concurso seguinte. O valor também será acumulado ao prêmio principal se a RGP não for utilizada por 12 meses