Caixa anuncia medidas de apoio as regiões do RJ afetadas pelas chuvas

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (18/1), medidas que visam apoiar as localidades do Rio de Janeiro que foram afetadas pelas fortes chuvas e enchentes no estado.

Agora, o pagamento do Bolsa Família será adiantado para as famílias, além da abertura das agências da região 1 hora mais cedo, a fim de atender os moradores. Em relação ao Saque Calamidade do FGTS, a Caixa está auxiliando as prefeituras para que o processo de liberação dos valores aos trabalhadores seja iniciado.

Em apoio às prefeituras, o banco enviou especialistas em Habitação e Governo para prestarem suporte técnico, além de disponibilizar uma equipe com arquitetos e engenheiros para a assistência aos municípios na operação de repasses de recursos.



Confira como funcionará as medidas em cada projeto:

Bolsa Família:

A Caixa, em conjunto ao governo federal, anteciparão o pagamento do Bolsa Família para os moradores do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti, municípios com decreto de emergência ou calamidade. O pagamento foi antecipado para hoje, quinta-feira (18), independentemente do final do NIS. Não é necessário ir até uma agência para realizar o saque, que pode ser feito por meio do aplicativo ‘CAIXA Tem’.

Saque Calamidade do FGTS:

Para a realização do saque do FGTS, de acordo com o Decreto 5.113/2004, é necessário que o município que esteja em estado de calamidade ou emergência seja reconhecido em Portaria do Governo Federal e apresente à CAIXA uma declaração das áreas afetadas pelas chuvas. O banco está auxiliando as autoridades locais para agilizar a solicitação de habilitação para liberação dos valores aos beneficiários. Após a liberação, o saque pode ocorrer de forma digital, pelo celular, no aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência.



*Estagiária sob supervisão de