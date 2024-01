RJ: governo federal reconhece emergência em mais três municípios

Municípios do Rio estão sob estado de alerta decorrente do grande nível de chuvas no estado - (crédito: BRUNO KAIUCA / AFP) Marina Dantas Marina Dantas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (16/1), a situação de emergência dos municípios de Nilópolis, Mesquita e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A decisão partiu em decorrência das chuvas intensas que afetaram a capital fluminense nos últimos dias. Além das novas localidades, o alerta engloba a cidade do Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu.

Em meio às fortes chuvas, 12 pessoas morreram. Para prestar apoio ao Rio de Janeiro, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, está no estado.



“Conforme determinação do presidente Lula, estaremos nesta terça-feira no Rio de Janeiro para dar todo o apoio necessário aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Faremos reuniões técnicas detalhadas, visando uma abordagem mais aprofundada e eficaz”, afirmou o ministro.

Olá, gente. Por determinação do presidente @LulaOficial, estou embarcando para o estado do Rio de Janeiro junto à ministra @aniellefranco e uma comitiva do Governo Federal. Seguimos nessa força-tarefa desde o início das fortes chuvas em várias regiões do estado. pic.twitter.com/YCKzF9i6oA — Waldez Góes (@waldezoficial) January 16, 2024

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro