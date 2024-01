Estudo revela áreas propícias para conservação de crustáceos ameaçados

Um estudo publicado por pesquisadores apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) revelou informações importantes sobre o caranguejo terrestre Johngarthia Lagostoma, uma espécie ameaçada de extinção no Brasil. Este crustáceo, encontrado exclusivamente em quatro ilhas oceânicas, destaca-se pela migração em massa na Ilha da Trindade, Espírito Santo — que desempenha um papel vital no ciclo reprodutivo e na sobrevivência da espécie.

É na cidade costeira que durante os meses de dezembro a abril centenas de caranguejos terrestres Johngarthia Lagostoma descem as trilhas rochosas íngremes dos picos das terras altas até a costa, onde acasalam e liberam larvas no oceano. Essas larvas passam por um processo de desenvolvimento até se tornarem juvenis, enfrentando uma jornada desafiadora de volta às alturas em busca de locais seguros para tocas. Seus locais favoritos são os topos de morros como o Morro do Príncipe ou o Pico do Desejado, a 136m e 612m acima do nível do mar, respectivamente.

Locais essenciais

O estudo, liderado por cientistas vinculados à Universidade Estadual Paulista (Unesp) em colaboração com a Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), identificou quais são as áreas prioritárias para a conservação desta espécie. O Morro do Príncipe, onde foi encontrada a maior proporção de juvenis, e a Praia dos Andradas, com o maior número de fêmeas ovíparas e outros adultos, foram destacados como locais essenciais para a preservação.

"Embora a Ilha da Trindade faça parte de uma unidade de conservação e tenha sido até agora satisfatoriamente protegida, cuidados especiais são aconselháveis para garantir uma conservação eficaz. Os juvenis permanecem no Morro do Príncipe até atingirem a idade adulta, por isso esta área é importante para manter a população a longo prazo. A Praia dos Andradas é um criadouro vital", afirmou Márcio Camargo Araújo João, autor do artigo.

Entre os pontos abordados no estudo, os pesquisadores ressaltaram a importância de conservar a vegetação na Ilha da Trindade, pois os caranguejos terrestres adaptaram-se à vida no mato, utilizando o mar apenas durante o desenvolvimento e para dispersar as larvas.

Além do impacto ambiental, o estudo destaca ainda o papel humano na conservação da espécie. Enquanto a Ilha da Trindade conta com uma pequena população humana ligada à Marinha do Brasil, outras ilhas como Fernando de Noronha enfrentam desafios maiores, incluindo urbanização e presença de espécies introduzidas, representando riscos adicionais para os caranguejos.

O caranguejo terrestre Johngarthia Lagostoma está classificado como ameaçado de extinção no Brasil, e os resultados deste estudo podem contribuir para sua inclusão na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. A pesquisa destaca a importância contínua do monitoramento da espécie em diferentes pontos da ilha e em outras regiões onde ela ocorre, visando um plano de conservação nacional mais eficaz.

