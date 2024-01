Uma criança de quatro anos morreu, nesta sexta-feira (19/1), após o apartamento onde ela morava pegar fogo. O caso ocorreu no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. No momento do incêndio, a criança estava com o pai e o irmão mais velho, que sobreviveram.

O caso ocorreu por volta das 4h desta sexta. Segundo informações do portal G1, a criança que morreu foi identificada pela Polícia Civil como Samuel Borges de Abreu. Ele estava com o irmão de seis anos em um dos quartos do apartamento em que moravam, localizado no segundo andar do prédio.

O pai das crianças se chama Renato Abreu e tem 62 anos. No momento do incêndio, ele só conseguiu salvar um dos dois filhos.

Ao tentar salvar os filhos, Renato Abreu foi atingido pelo fogo. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado a um hospital, em Salvador. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil da Bahia para ter mais informações sobre o incêndio.