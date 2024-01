Adolescente morre após ficar preso em escada de piscina de prédio

Criança ficou presa na escada da piscina de um prédio de luxo e morreu afogada. Caso foi registrado pela polícia como morte suspeita - (crédito: Reprodução/Google Street View) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um adolescente de 14 anos morreu na quarta-feira (3/1), após ficar preso na escada da piscina de um prédio de luxo na Zona Leste de São Paulo na sexta-feira (29/12).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o pai do garoto relatou que o filho estava na piscina com a mãe quando tentou passar pelos degraus da escada. Ele se afogou ao ficar preso na escada.

A mãe do adolescente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o garoto ao hospital. Ele ficou internado durante cinco dias, quando morrei.

O caso foi registrado como morte suspeita no 57° Distrito Policial, que requisitou exames ao Instituto Médico Legal. As informações foram publicadas pelo portal G1. O Correio contatou a SSP para apurar mais detalhes sobre o caso e aguarda resposta.