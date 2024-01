Criança de seis anos é baleada e morre em briga de trânsito em Minas

Uma criança de seis anos morreu, neste domingo (21/1), depois de ser baleada na cabeça durante uma briga de trânsito na BR-381, na divisa de Contagem e Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

À polícia, o pai da menina contou que seguia no sentido BH quando um carro fechou outro veículo na pista. O automóvel da família ficou no meio do fogo cruzado e, na sequência, um Fiat Uno branco emparelhou ao lado deles, momento em que um dos passageiros começou a atirar.

Um dos disparos atingiu a cabeça da criança. Ao perceber que a filha foi ferida, o pai pediu socorro a uma viatura da PM na Avenida Babita Camargos, em Contagem. A menina foi socorrida às pressas pelos militares, mas morreu a caminho do hospital.

Quatro pessoas estariam no carro de onde partiram os disparos. Os suspeitos ainda não foram encontrados. A PM montou um cerco para tentar localizar e prender os autores do crime.