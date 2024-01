Mulher que viajava de moto pelo país morre em acidente no Ceará

Uma mulher que ficou conhecida por viajar de motocicleta pelas estradas do Brasil e países vizinhos morreu em acidente na cidade de Aracaú, no Ceará, na segunda-feira (22/1). Rachel Nathalie, 47 anos, e o marido Claudio Mattos Júnior, 49, faziam parte de um grupo de motociclistas. Os dois saíram do Rio de Janeiro (RJ), onde moravam, para fazer uma viagem pelo Nordeste. O último destino havia sido Jijoca de Jericoacoara.

Segundo informações apuradas pelo G1, o acidente ocorreu quando o casal tentou ultrapassar um veículo e acabou colidindo contra um carro. Nathalie chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cruz, mas não resistiu. O esposo da vítima, que pilotava a moto, teve ferimentos leves e não corre perigo. O Correio entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Cruz, mas não obteve respostas até a última atualização da matéria.

Nas redes sociais, Claudio prestou homenagens à esposa. "Que Deus te receba com luz e aconchego, nunca vou te esquecer. Obrigado por sempre estar ao meu lado, te amo pra sempre", escreveu em uma publicação.

O dono do carro atingido, um francês de 59 anos, não teve ferimentos graves. Ele permaneceu no local até a chegada da equipe de socorro e da polícia.