Um policial militar fardado desferiu uma cotovelada do rosto de um homem em uma padaria de Jacareí, no Vale do Ribeira, em São Paulo, na noite da quarta-feira (24/1). Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que Kelvyn Alexsander Barbosa Nunes, de 27 anos, é golpeado pelo oficial. A vítima teve o nariz quebrado e demais fraturas na face.

Conforme relato da irmã do homem agredido, ele foi à padaria com a mulher e a filha, uma criança de colo, para doar uma sacola de roupas para uma funcionária do estabelecimento, que seria avó. O policial estava parado, esperando o seu pedido, e, ao ver o Kelvyn se aproximar para falar com a atendente, disse que ele estava furando fila.

O homem teria tentado explicar que não iria fazer um pedido, apenas entregar a sacola com roupas. Mas o PM, Richardson Igan de Monteiro de Paula Bento, se aproxima dele e desfere o golpe em Kelvyn, que sai desnorteado.

Em Jacareí, no estado de São Paulo, um policial militar agrediu com uma cotovelada um pai de família por acreditar que o mesmo teria "furado uma fila" para comprar pão. Kelvyn Barbosa, de 27 anos, está internado com ferimentos no olho de no nariz, de acordo com informações [1] pic.twitter.com/mCdPHLPXZ5 — Douglas Protázio (@douglasprotazio) January 25, 2024

De acordo com a irmã, ele foi socorrido no local, pelo gerente da padaria, e foi levado à Santa Casa de Jacareí, onde precisou receber pontos no rosto. Kelvyn recebeu alta na quinta-feira à tarde (25/1).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse à CNN que o caso foi registrado como lesão corporal pelo 3º Distrito Policial da cidade, e que a vítima deverá realizar exame de corpo de delito. A Polícia Militar afastou temporariamente o policial envolvido na ocorrência.

"A PM ressalta que não compactua com desvio de conduta e um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apuração dos fatos", completa.

Ao g1, a defesa do policial informou que não vai se manifestar e não foi acionada judicialmente sobre o caso. O Correio não conseguiu contato com a defesa do policial.