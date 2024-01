Motorista passa mal e esposa assume controle de carro sobre ponte

Um casal que trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros viveu momentos de terror quando o motorista teve um mal súbito - (crédito: Reprodução/Câmera de Monitoramento) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um casal que trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (SP), viveu momentos de terror quando o motorista passou mal enquanto dirigia. Diante da situação, a esposa do homem, que estava no banco do carona, assumiu a direção do veículo e o conduziu até que ele parasse, próximo à praça de pedágio do KM 199+400.

O acidente ocorreu na quinta-feira (25/1) e imagens de circuito de segurança registraram o momento em que o carro colidiu contra uma barreira de concreto da via após o motorista perder a consciência. Em seguida, conduzido pela mulher, o veículo volta à pista.

Policiais que realizavam fiscalizações em um posto de pedágio avistaram o veículo desgovernado e prestaram os primeiros socorros. Segundo informações das autoridades, os policiais retiraram o condutor do veículo e realizaram massagem de ressuscitação cardiopulmonar. O procedimento fez com que o homem estabelecesse a consciência até a chegada do resgate, que o encaminhou para o Pronto Socorro de Jaú.