Prédio em construção desaba e atinge edifício vizinho em MG

Parte de um prédio desabou na madrugada deste sábado (27/1), em Poços de Caldas, no Sul do estado, e atingiu uma edificação vizinha. O imóvel fica na Rua Maria José Tramonte Borghetti, Bairro Primavera e o Corpo de Bombeiros foi acionado.



Segundo moradores da rua, que acionaram os bombeiros, o desabamento foi em uma edificação em construção e os escombros se apoiaram em outro prédio vizinho, onde havia um casal de moradores.

Por telefone, os bombeiros orientaram os moradores das edificações para evacuarem do local até a chegada do socorro e da Defesa Civil, para avaliarem a situação. Quando os militares chegaram ao local, encontraram todos os moradores na rua.

Foi constatado que uma edificação de três pavimentos desabou e se apoiou em outra edificação de quatro pavimentos. Os bombeiros juntamente com o engenheiro da Defesa Civil Municipal fizeram uma vistoria nas edificações atingidas, bem como nos prédios adjacentes para tranquilizar os moradores.



As duas edificações envolvidas no sinistro foram interditadas pela Defesa Civil, e o casal de moradores do prédio foi para a casa de um parente. Não houve vítimas, somente danos materiais.