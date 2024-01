Avião se desintegra no ar e deixa ao menos cinco mortos em Minas Gerais

Um avião de desintegrou no ar e caiu no bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva, em Minas Gerais, na manhã deste domingo (28/1). Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos cinco pessoas morreram. Os corpos ainda não foram identificados.

O avião caiu por volta das 10h36. Algumas pessoas da região avistaram o avião monomotor se partindo no ar enquanto sobrevoava a região. De acordo com a ocorrência, os moradores informaram que as partes da aeronave foram caindo aos poucos no solo.

Os moradores da região também disseram que choveu forte na manhã deste domingo em Itapeva. A aeronave seria de serviço aéreo privado e não tinha autorização para realizar taxi aéreo. O monomotor estava com situação normal para aeronavegabilidade.

Os bombeiros continuam as buscas por outras possíveis vítimas na região em que os destroços caíram, em um raio aproximado de 400 metros.