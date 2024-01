A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma jovem de 19 anos que teve hemorragia e quatro paradas cardiorrespiratórias após se encontrar, na terça-feira (30/1), com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, da equipe sub-20 do Corinthians. A jovem estava no apartamento do atleta e foi encaminhada a um hospital de Tatuapé, em São Paulo, depois que Dimas acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado como morte suspeita.

O jogador, que pestou depoimento à polícia, afirmou que a jovem desmaiou durante a relação sexual. A defesa de Dimas diz que o atleta é inocente e aguarda o resultado da perícia. Além disso, Dimas também disse que ele e a jovem não ingeriram bebida alcoólica ou drogas. Os dois conversam pela internet há alguns meses e esse foi o primeiro encontro do casal.

O corpo da jovem passará por necrópsia. No apartamento do jogador foram encontrados lençóis e toalhas sujas de sangue. O local será periciado.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo:

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma jovem de 19 anos, ocorrida na noite de terça-feira (30), por volta das 21h30, no Tatuapé, zona leste da Capital. Policiais militares foram acionados para comparecerem ao Hospital Municipal do Tatuapé após o óbito da jovem. Foi informado que ela estava na casa de um jovem de 18 anos, quando, em dado momento, passou mal e desmaiou. O homem acionou o Samu e prestou os primeiros socorros, mas a vítima veio a óbito no Hospital, após quatro paradas cardíacas. Na residência havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 30° DP (Tatuapé).