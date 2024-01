Prédio mais alto da América Latina é atingido por raio em Balneário Camboriú

O edifício residencial mais alto da América Latina foi atingido por um raio no começo de janeiro — mas, nesta semana, o vídeo que registra o momento ganhou repercussão nas redes sociais.

O prédio, chamado One Tower, possui 290 metros e está localizado em Balneário Camboriú, cidade do Litoral Norte de Santa Catarina. O município, famoso pelas edificações altas, abriga sete dos 10 arranha-céus residenciais mais altos do Brasil.

A localização do prédio atingido pelo raio é a Avenida Atlântica, que reúne construções luxuosas à beira-mar. O One Tower foi entregue aos moradores em dezembro do ano passado, com todos os 119 apartamentos vendidos.

De acordo com a FG Empreendimentos, que assina o edifício, o local possui um sistema de proteção contra descargas elétricas de tipo estrutural. Ou seja, os pilares conduzem a descarga elétrica recebida para o solo, o que cria torna o interior do prédio uma "gaiola de proteção" para os moradores.