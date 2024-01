Idoso morre esmagado após cair em plataforma de agência da Caixa

Um idoso de 67 anos morreu após cair no espaço de uma plataforma elevatória para pessoas com deficiência (PCDs) e ser esmagado. O acidente ocorreu em uma agência da Caixa Econômica na cidade de Jequié, na Bahia, nesta terça-feira (30/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate chegou ao local por volta das 11h40 e encontrou o idoso, identificado como Edinaldo Neres dos Santos, embaixo do elevador PCDs.



Os bombeiros suspenderam a plataforma para retirar o corpo da vítima e, com apoio de funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tentaram reanimar o idoso. No entanto, ele não resistiu e morreu ainda na agência bancária.

Conforme apuração da equipe da TV Sudoeste, o idoso residia na zona rural de Jequié e teria ido a agência para sacar um benefício social. O homem teria confundido a porta da plataforma elevatória com a do banheiro, caindo no espaço e sendo esmagado pela plataforma que foi acionada no mesmo momento.

Em nota ao Correio, a Caixa Econômica lamentou o ocorrido e informou que aguarda perícia para saber como o acidente ocorreu. A Caixa diz que está contribuindo com as autoridades, além de prestar assistência a família do idoso com atendimento psicológico e custeando os custos do sepultamento.

“A CAIXA manifesta profundo pesar pelo falecimento do cliente na agência Jequié (BA) na tarde de terça-feira (30). O banco informa que tomou todas as providências necessárias para prestação de socorro no momento do acidente”, disse em nota.

Confira a nota na íntegra

