Arraial d’Ajuda (BA) é eleito o destino turístico mais acolhedor do mundo

O distrito de Arraial d’Ajuda é o destino mais acolhedor do mundo, aponta a premiação Traveller Review Awards, da Booking.com. A vila, localizada em Porto Seguro, no litoral da Bahia, é a primeira localidade brasileira a alcançar o topo do ranking que avalia locais turísticos pelo compromisso com a hospitalidade.

Procurada pela calmaria das praias e pelas riquezas histórico-culturais, Arraial d,’Ajuda faz parte da “Rota do Descobrimento do Brasil”. Segundo o gerente comercial da Booking.com, Uillians Batista, o distrito é “um pedacinho da Bahia que te abraça com cores, histórias e uma atmosfera única”. “É como se a tranquilidade e a autenticidade se encontrassem à beira-mar”, afirma.

O Brasil também subiu no ranking e se tornou o sétimo país mais premiado no Traveller Review Awards.

Confira os destinos mais acolhedores do mundo em 2024

Arraial d’Ajuda (Brasil) Ermoupoli (Grécia) Viana do Castelo (Portugal) Daylesford (Austrália) Grindelwald (Suíça) Moab (Estados Unidos) Uzes (França) Mazatlan (México) Jaisalmer (Índia) Fujikawaguchiko (Japão)