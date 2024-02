Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado dentro de casa em Rio Branco

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez uma publicação no X, nesta terça-feira (6/2), informando sobre o assassinato do sobrinho-neto e lamentando o ocorrido. Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, estava em casa, no bairro Taquar, em Rio Branco, quando teve a casa invadida por dois homens que fizeram três disparos contra a vítima.

"Com imenso pesar e dor , recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família", disse Marina Silva em publicação na rede social ‘X’.

Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país.… — Marina Silva (@MarinaSilva) February 7, 2024

Cauã morava com a tia, um primo e outros parentes. Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. A área foi isolada pela PM e equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que estiveram no local para realizar a perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.